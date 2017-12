Ruský umělec připomíná Stalinovy čistky tvářemi jejich obětí

Tablet s grafickým programem v rukou Chasana Bachajeva dokáže oživit oběti stalinských represí. „Toto je Georgij Erichovič Langemak, specialista na raketové motory na tuhá paliva. Také je autorem nového slova. Díky němu máme v ruštině slovo kosmonautika,“ ukazuje fotografii inženýra, kterou pořídila NKVD těsně po jeho zatčení 2. listopadu 1937.

Langemaka zastřelili 11. ledna 1938. Obětí represí se stala celá jeho rodina. Zinscenované soudy na konci třicátých let poslaly podle odhadů na smrt milion lidí. Naprostá většina z nich byla nevinná a po Stalinově smrti je soudy rehabilitovaly. „Kvůli tomu, co se s těmito lidmi stalo, jsem plakal. Měl jsem momenty, kdy se to ve mně nahromadilo a očistil jsem se skrze prožité emoce,“ líčí umělec.