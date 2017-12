Novým prezidentem Libérie se stane bývalá fotbalová hvězda George Weah

George Weah se narodil 1. října 1966. Patřil k velkým fotbalovým hvězdám 90. let. Jeden z nejlepších útočníků své doby zářil v italské a francouzské lize a v roce 1995 se stal jako první a jediný africký fotbalista držitelem Zlatého míče i ocenění pro nejlepšího fotbalistu podle FIFA. Kariéru ukončil v roce 2003 ve Spojených arabských emirátech, později se dal v rodné Libérii na politiku.

Weah se narodil v ghettu na předměstí liberijské metropole a živil se například jako operátor v telefonní ústředně, než v roce 1988 přišel do AS Monako. Ve Francii Weah vyhrál s monackým týmem pohár (1991) a v dresu Paris Saint-Germain jak pohár (1993 a 1995), tak ligový titul (1994). Poté přestoupil do Milána, kde působil pět sezón, během nichž slavný AC dvakrát vyhrál nejvyšší italskou soutěž. Poslední velký titul získal v roce 2000 v anglické Chelsea, se kterou vyhrál pohár.

Už jako hráč se George Weah věnoval charitativní práci, v roce 1997 se stal vyslancem dobré vůle dětského fondu UNICEF, bojoval také proti šíření HIV. Když ve věku 37 let ukončil hráčskou kariéru, doplnil si středoškolské i vysokoškolské vzdělání a zapojil se do politiky. Na prezidenta Libérie kandidoval poprvé už v roce 2005, až ve druhém kole prohrál s Ellen Johnsonovou-Sirleafovou. Nyní ji nejspíše v prezidentském paláci vystřídá.

Do voleb liberijské hlavy státu zasáhl George Weah i před šesti lety, kdy byl neúspěšným kandidátem na viceprezidenta. Lépe se mu dařilo ve volbách do liberijského senátu v roce 2014, kdy jasně porazil prezidentčina syna ve volbách.

