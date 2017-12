Podle Putina byl výbuch v petrohradském supermarketu teroristický čin. Úřady zvýšily počet raněných na 13

„Ruský bulvár zveřejnil video údajného útočníka – jedná se o mladého muže, který je oblečen v zelené bundě a prochází kolem pokladen,“ uvedl spolupracovník ČT v Rusku Jiří Just s tím, že se zřejmě brzy ukáže, zda to opravdu byl útočník. Zatím není jasná národnost ani jméno tohoto mladíka.

Putin, který sám pochází z Petrohradu, připomněl, že nedávno FSB překazila jiný teroristický útok. V půlce prosince totiž informovaly ruské agentury, že teroristé plánovali útok na katedrálu Panny Marie Kazaňské a další místa v Petrohradu. Atentátníci byli nakonec zadrženi díky informacím od americké Ústřední zpravodajské služby (CIA).

Ruský prezident Putin tehdy kvůli tomu poděkoval svému protějšku Donaldu Trumpovi: Informace podle něj umožnily ruským bezpečnostním složkám zatknout teroristickou skupinu, která chystala atentáty v druhém největším městě Ruska.

Putin zároveň ve čtvrtek varoval, že by byla bezpečnostní situace v Rusku mnohem horší, kdyby se do Ruska vrátily tisíce či stovky teroristů, válčících v Sýrii. „Hovoří se až o dvou stovkách lidí, i ten útočník, který spáchal atentát během Putinovy dubnové návštěvy Petrohradu, údajně bojoval v řadách Islámského státu. Ze Sýrie do Ruska se měl dostat přes Jižní Koreu,“ dodává Jiří Just.