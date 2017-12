Východ Spojených států se potýká s přívaly sněhu. V Pensylvánii padl 70 let starý rekord

V okolí Velkých jezer se projevuje efekt takzvaného jezerního sněhu. Voda, která je oproti vzduchu výrazně teplejší, se rychle odpařuje a přetváří se do sněhových srážek.

V Erie na Boží hod, tedy 25. prosince, nasněžilo 86 centimetrů, což podle Národní meteorologické služby pokořilo dosavadní rekord z roku 1956.

V úterý tam pak napadlo dalších 61 centimetrů, čímž za pondělí a úterý padl i pensylvánský rekord z roku 1944 v úhrnu sněhu napadaného za dva dny.

„Jde o neuvěřitelné množství sněhu, se kterým bojujeme. Jsme rádi za pomoc místních. Obyvatelé by se měli vyhnout centru města, než přestane sněžit a než se nám podaří cesty zprůjezdnit,“ uvedla místní policie.

Sněžení meteorologové předpovídají i na středu, postiženo by mělo být opět město Erie, ale také okolí Clevelandu ve státě Ohio a západ státu New York. Místy by mohlo napadnout i 1,3 metru sněhu.

Se sněhem bojuje i Británie

Husté sněžení zasáhlo i západ Evropy. V Británii na některých hlavních silničních tazích dočasně zablokovalo dopravu. Frank Bird z britské dálniční správy řekl, že okolí Birminghamu je z nejhoršího venku, co se týče sněžení. Špatné počasí se přesouvá na východ, na silnice v regionu West Midlands už bylo použito asi 2000 tun soli.

Na letišti Stansted byl provoz dvakrát zastaven kvůli nutnosti odklidit sníh z přistávací dráhy, letiště v Lutonu muselo výrazně omezit počet příletů. Před komplikacemi byli varováni také pasažéři na birminghamském letišti.

Podle energetické společnosti Western Power Distribution, která zásobuje elektřinou oblasti nejvíce zasažené hustým sněžením, je ve Walesu a jihovýchodní Anglii bez proudu zhruba 7000 domácností. Odpoledne bylo bez proudu také 5500 odběratelů společnosti Scottish and Southern Electricity Networks.