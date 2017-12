Skoro půlkilometrový skleněný most v Číně je nejdelší na světě, adrenalin zvyšuje houpání

Most, který měří 488 metrů, se skládá z 1077 skleněných desek o šířce dva metry. Každá z nich má tloušťku 4 centimetry. Konstruován je tak, že by měl unést dva tisíce lidí najednou, ale dostane se na něj maximálně jen 500 osob.

Most ve výšce přes dvě stě metrů nabízí dechberoucí výhled a hlavně adrenalinový zážitek – když se totiž návštěvníci pohybují směrem do středu stavby, most se houpe. „Úžasná práce inženýrů, ale nikdo by mě na něj nedostal,“ podotkl jeden z diskutujících na Facebooku. „Proč ne, jaký má smysl tam jezdit, když to nezkusíte,“ konstatoval jiný.

Most se nachází v oblasti Chung-ja-ku, která je podle China Daily populární turistickou destinací i kvůli revoluční minulosti: od května 1948 do jara následujícího roku tam sídlilo vedení komunistické strany.

Číňané si na skleněné lávky potrpí

Čína už loni zprovoznila 430 metrů dlouhý visutý most v provincii Chu-nan, který láká unikátním povrchem, jenž zčásti tvoří devadesát devět třívrstvých průhledných skleněných desek. Most je dílem architektonického studia Izraelce Haima Dotana.

Jako inspirace mu sloužila scéna z filmového hitu Avatar z roku 2009. Most byl následně kvůli enormnímu zájmu turistů dočasně uzavřen.

Během posledních pár let si v Číně více než desítka regionů vybudovala skleněné chodníky připevněné ke skalním stěnám či překlenující kaňony, aby přilákala více turistů příslibem mimořádného zážitku.