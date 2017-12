Procesí v Betlémě, mše ve Vatikánu. V Praze odslouží vánoční bohoslužbu kardinál Duka

Vánoce patří ke chvílím, kdy do kostelů přicházejí i ti, kdo je pravidelně nenavštěvují. V Praze je možné vybrat si z několika desítek kostelů. Lidé rádi chodí do kostelů v centru města, kdy jeho návštěvu podobně jako v případě svatovítské katedrály spojí s procházkou noční Prahou. Pražský hrad letos slibuje, že jeho areál bude otevřen až do konce půlnoční mše.