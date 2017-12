Kvůli údajnému nevhodnému chování odchází nejbližší muž britské premiérky

„Jsem nesmírně smutná, že musím napsat tento dopis. Jsme přátelé a kolegové po celý náš politický život – od univerzitních let, přes vstup do Dolní sněmovny až po společnou práci v opozici i ve vládě,“ uvedla Mayová v dopise, ve kterém Greena vyzvala k rezignaci.

Ještě hlasitěji ale ve veřejném prostoru na začátku listopadu rezonovala zpověď aktivistky a spisovatelky Kate Maltbyové, dcery Greenových přátel.

„Na začátku roku mě pozval na drink do Waterloo. Ptal se mě, jestli vážně zvažuju politickou kariéru. Pak jsem letmo ucítila jeho ruku na mém koleni – bylo to tak prchavé, že se to skoro dalo popřít. Ihned jsem dala nohy stranou a snažila se to celé přátelsky ukončit,“ uvedla Kate Maltbyová.

Na stránkách britských Timesů článek zveřejnila ve stejný den, kdy kvůli sexuálním skandálům musel odstoupit ministr obrany Fallon. I tam šlo o večer v baru a pohlazení kolene.

Podle vládních insiderů i komentátorů jsou ale tyto zveřejněné pokusy o flirt jen zlomkem toho, o co se ve skutečnosti vlivní politici pokusili. Sám Green obvinění odmítá a přiznává jen malé přešlapy.