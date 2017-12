Amerika se budí z opiátového rauše. Denně tam umírá průměrně devadesát lidí na předávkování

Syntetické opiáty jsou mnohem silnější než běžné drogy a k předávkování dojde snáz. Mnohé státy situaci označují za epidemii. „Vymklo se to kontrole. Za víc než 40 let, co tu pracuji, jsem nezažil každý den tolik případů předávkování,“ komentuje situaci vrchní koroner okresu Montgomery Ken Betz.

Názory na řešení se ale různí. Zatímco jedni prosazují větší represe, další sází na prevenci a osvětu. „Myslím, že dokud je člověk naživu, pořád je naděje, že se dokáže ze závislosti dostat,“ dodává protidrogová poradkyně Amy Parkerová.

Prezident Trump už vyzval ke spolupráci farmaceutické společnosti. Chce po nich vyvinout nenávykové léky proti bolesti a prostředky pro odvykání závislých. „Jako Američané nemůžeme dopustit, aby to pokračovalo. Je čas osvobodit naši společnost od metly drogové závislosti. Nikdy to tak nebylo. Můžeme být generace, která ukončí opiátovou epidemii,“ komentuje situaci americký prezident Donald Trump.

Americký Kongres už loni vyčlenil miliardu dolarů na dvouletý program boje proti šíření drog, žádné hmatatelné výsledky ale podle serveru Politico tento krok nepřinesl. Množství úmrtí na následky předávkování se loni v USA zvýšilo a dosáhlo víc než 60 tisíc případů. V roce 2015 bylo zaznamenáno 52 500 úmrtí.