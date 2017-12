Katalánsko odhlasovalo v předčasných volbách. Separatisté podle výsledků získali většinu

„Tohle není republika, jakou chceme. Vytvoříme republiku, aniž bychom kohokoliv zavírali do vězení kvůli politickým názorům. Milujeme různorodost téhle země – protože dobře chápeme, že je různorodá,“ řekla kandidátka Republikánské levice Katalánska Marta Rovirová.

9. listopadu 2015 – Katalánský parlament schválil rezoluci, v níž požaduje nezávislost na Španělsku. Madrid to odmítá. Ústavní soud platnost rezoluce pozastavil.

27. září 2015 – Strany usilující o nezávislost Katalánska získaly většinu v předčasných volbách do regionálního parlamentu. Lídr separatistů Mas řekl, že by chtěl samostatnost regionu, třeba i jednostranně, vyhlásit v roce 2017.

16. listopadu 2003 – Volby do regionálního parlamentu vyhrála CiU v čele s Masem, vládu však sestavily opoziční strany.

1980 – První volby do regionálního parlamentu.

Pomocí přenosu z Bruselu na mítincích JxCat v Katalánsku promluvil též bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont. Slíbil, že se vrátí do Katalánska, pokud se na základě voleb opět stane předsedou regionální vlády. Ve Španělsku přitom hrozí Puigdemontovi zatčení. „Tentokrát není důležité, kdo vyhraje volby, ale zda vyhraje země, nebo Rajoy,“ řekl Puigdemont s odkazem na španělského ministerského předsedu.

Podle listu La Prensa bylo nerozhodnutých voličů asi 20 procent, průzkum zveřejněný na serveru El Periódic odhadl jejich počet dokonce na 27 procent. Právě tyto občany se v úterý, které bylo posledním dnem kampaně, snažily na řadě shromáždění strany na poslední chvíli přesvědčit, aby dali hlas právě jim. Podpořit katalánskou odnož Lidové strany (PP) přijel do regionu také premiér Mariano Rajoy.

Puigdemont spolu s dalšími čtyřmi ministry odmítl opustit Brusel. I tak by mohli ve volbách hlasovat, údajně si ale nestihli včas zažádat o volební průkaz. „Je to absolutně neobvyklé, je to velmi zvláštní kampaň. Máme téměř deset lidí, kandidátů, kteří jsou teď vězněni, nebo jsou v Belgii,“ komentoval situaci politolog Oriol Bartomeus.

Puigdemont se nakonec voleb zúčastnil v zastoupení. Hlasovala za něj mladá studentka. „Je v exilu a myslím, že takhle by politika fungovat neměla. Cítím, že můj hlas potřebuje,“ uvedla studentka Laura Sancho.