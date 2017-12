„Nic zlého ty děti neudělaly a celý život trpí.“ Češi léčí v Malawi, místní učí i dobročinnosti

Dělá nám v Malawi spojku. Všechno zařizuje. V Africe totiž můžete pomáhat, jenom pokud máte všechno ošéfované až do posledního kilometru. Pokud přímo na místě nemáte spolehlivého člověka, který vám pohlídá každou korunu, nemůžete tam pomáhat. Je nesmysl přivézt tam něco naslepo. Zoufalí vyhladovělí lidé to použijí tak, jak by to zoufalí vyhladovělí lidé udělali u nás. Vzali by si co nejvíc a snažili se s tím kšeftovat.

Jak vlastně rodiny na venkově hospodaří? Jak vypadá jejich rozpočet?

Rozpočet? Žádný nemají. Ti lidé jsou úplně bez peněz. Jedí jen to, co si vypěstují. Kdybychom tam nepostavili nemocnici, nikdy by se k lékaři nedostali. Do státní nemocnice, která je daleko, by neměli za co dojet. Mnoho rodičů vůbec neví, proč má jejich dítě velké bříško. Diví se, když jim říkám, že možná umírá hlady. Vždyť prý přeci dostává stejnou misku kukuřičné kaše jako oni.

Když v Malawi nemáte žádné zaměstnance, jak vaše nemocnice funguje?

Máme několik lékařů a dalších spolupracovníků a ti tam během roku jezdí. Lékař, který už v Malawi byl, si obvykle vytvoří svou skupinu. Jsou to převážně Češi i Slováci. Jedna skupina tam pravidelně jezdí z Kanady.

Takže se vám hlásí dobrovolníci, kteří mají o práci v Malawi zájem a pokud splní vaše podmínky, mohou tam odjet.

Přesně tak. Máme takové základní desatero, které definuje, co od toho člověk může očekávat, co musí splnit a respektovat. Podmínky na našich misích jsou skutečně drsné. V noci po vás mohou běhat krysy, na záchod jdete s čelovkou na hlavě k malé chatrči s dírou uprostřed a kolem pobíhají hyeny nebo psi. Nesmíte mít žádné fobie, musíte být adaptabilní a zvládat stres. Vesnice žije od časného rána, lidé vstávají v pět a je tam permanentní křik. Naprosto zásadní je schopnost a odhodlání pracovat od rána do večera. Před nemocnicí stojí zástupy pacientů a není možné říct: ‚Hele, je pět. Padla, tak jdu.‘