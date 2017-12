Vyvlekli ho s lístkem v ruce. Češi si neváží voleb. Jsou země, kde se k nim lidé bojí, říká cestovatel

Jídlo, které jíme, také nakupujeme v rodinách, kde pro nás rovnou vaří. Za poslední dva roky jsme takovou formou přivezli do Gruzie asi čtyřicet pět tisíc dolarů. Přičemž průměrná měsíční výplata je tam okolo tří set dolarů. Takhle to děláme také v Arménii, Kyrgyzstánu, rumunském Banátu a začínáme v Moldávii.

Musíte mít specifickou klientelu.

Je to menšinová klientela. Nejedná se o masovou turistiku. V Gruzii třeba jezdíme do údolí Pankisi. Kromě toho, že je tam krásná krajina, je to údolí zajímavé tím, že tam žije muslimská komunita Čečenců, kteří před časem ze své země utekli před válkou s Ruskem.

U svých domů mají sice jen venkovní suché záchody, ale mnozí z nich patří ve své zemi k elitě. Jsou mezi nimi například národní umělci a pořádají koncerty. Takže naši klienti se musí smířit se suchými záchody, ale večer jim koncertují špičkoví hudebníci filharmonie v Grozném.

Není to jen nějaká atrakce pro turisty. Ty koncerty by tam pořádali i bez nich. Bývalý člen národního baletu v Grozném byl ve válce raněn do nohy, takže na špičkové úrovni už se k baletu nevrátí, ale tady tancuje lezginku, kavkazský národní tanec. Je to hluboký zážitek, při kterém mají lidé z Evropy plné oči slz. Nezapomenou na to do konce života. Tak silné to je.

Jsou polští turisté jiní než čeští?

Poláci jsou více emocionální. Všechno tam intenzivněji prožívají. Pláčou, tancují, objímají se a líbají s místními lidmi, když máme odjíždět. Když se jim na druhou stranu něco nelíbí, dokážou se pořádně zlobit. Přijdou za mnou a hned mi to řeknou. ‚Poslyš, Romane, okamžitě to dej do pořádku.‘ Ne tak Češi, kteří si téměř na nic nestěžují. Ale také neprojevují tolik srdečných emocí jako Poláci. Jsou prostě chladnější.

Do Gruzie už jezdíte dlouho. Ještě vás to baví?

Už bych si mohl dovolit tam nejezdit. Ovšem jezdím do Gruzie, protože chci navštěvovat své přátele. Povídat si s nimi o životě. Zjistit, co je nového. Setkávání s lidmi mě motivuje v podnikání, stejně jako při pozorovatelských misích.

Vystudoval jsem žurnalistiku, pracoval v zahraniční redakci. Ale pořád jen seděl u stolu a sledoval agentury. Brzy mi došlo, že tohle nebude nic pro mne. Musel jsem vyrazit do světa.