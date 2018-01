Nový rok ve tříčtvrtečním taktu. Tradici vídeňských koncertů kazí hnědá skvrna

Možnosti orchestrů objevil Goebbels

Dnešní zvuk souboru, technicky se opírající o vídeňskou klasiku, paradoxně vděčí za svou světovou slávu provincializaci orchestru během nacistické éry.

„Zmaloměštění“ filharmoniků bylo důsledkem kulturní politiky Josepha Goebbelse. Hitlerův ministr propagandy se snažil za každou cenu dostat kulturní reprezentaci nacistických států pod svou moc.

A první nástroj ke splnění svých plánů objevil v Berlínské filharmonii. Nejdřív se postaral o finanční zajištění orchestru, převedl jej pod armádu a z jeho členů se rázem stali jedni z nejlépe vydělávajících muzikantů v Německu. Z filharmoniků si de facto vytvořil sbor víc než ochotný plnit jeho vize.

Berlínský orchestr odváděl hlavní práci při hudební reprezentaci Říše v zahraničí. Aby mohli nerušeně hrát po celou válku, Goebbels zajistil všem členům souboru „status nepostradatelnosti“, díky kterému nemohli být povoláni. Jako muzikanti byli pro Říši mnohem cennější, než kdyby v uniformách wehrmachtu vyrazili bojovat.

Počet zahraničních cest berlínského orchestru do zahraničí rapidně rostl hned od začátku války. Mezi lety 1940 a 1944 koncertovala Berlínská filharmonie v zahraničí třikrát častěji než v předválečném období. A muzicírovalo se přesně podle not ministra propagandy. Na dobytých územích doznívaly s klasickými skladbami nacistická děla, naopak v neutrálních státech hudebníci svými melodiemi konejšili a uklidňovali.

Filharmonici dokázali zvláštní péči ocenit

Vídeňskému orchestru – ještě před pár lety prvnímu tělesu v zemi – byl monopol berlínské filharmonie na zahraniční výjezdy trnem v oku. „Kdyby měla jet Berlínská filharmonie, ministerstvo propagandy by to zaplatilo. My si to ale máme platit sami,“ pohoršovali se členové vedení orchestru v roce 1943. Pouhé tři měsíce po porážce Hitlerovy armády u Stalingradu „Vídeňáci“ sháněli peníze na cestu do Švédska jen obtížně.

Na delší výjezdy peníze nebyly, vídeňský guvernér Schirach od Goebbelse nedostával nic. Nad „svými“ filharmoniky nicméně držel ochrannou ruku stejně jako Goebbels nad těmi berlínskými.

I vídeňský nacistický guvernér zajistil svým hudebníkům až do konce války „status nepostradatelnosti“. U příležitosti oslav 100. výročí orchestru nechal přejmenovat část vídeňské Augustinerstraße na ulici Filharmoniků a během jubilejních koncertů filharmonie zakázal veškerá vystoupení jiných orchestrů. Muzikanti se mu za jeho „zvláštní péči“ dokázali odměnit: hráli zadarmo na jeho soukromých banketech a v roce 1942 mu věnovali čestný prsten orchestru.