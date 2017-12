Menšinové vlády: v Evropě nic výjimečného, v Česku však moc dlouho nevydrží

Jelikož přetrvával odmítavý postoj sociálních demokratů opětovně vstoupit do vládní koalice, začalo se hovořit o menšinovém kabinetu Angely Merkelové. Ten však kancléřka razantně odmítla: „Soustředíme se na vytvoření stabilní vlády a je pravda, že menšinový kabinet by v žádném případě stabilní nebyl. To je pro nás, jako obyvatele Německa, naprosto závazné.“

Vše tedy nasvědčuje tomu, že ani nyní nebude mít Německou zkušenost s menšinovou vládou a jako nejpravděpodobnější se nyní jeví pokračování velké koalice mezi CDU/CSU a SPD.

České menšinové vlády: poměrně časté, ale nestabilní

Česko se pohybuje někde mezi těmito dvěma extrémy. Od roku 1990 z celkem 14 vlád byly menšinové kabinety čtyři. První menšinovou vládou byla ta, jíž předsedal po volbách v roce 1996 Václav Klaus – disponovala pouze 99 mandáty ve dvousetčlenné sněmovně. Klausova koaliční vláda se však nakonec pod tíhou skandálů občanských demokratů rozpadla.

Za menšinový můžeme označit i kabinet Miloše Zemana. Jednalo se o jednobarevnou sociálně demokratickou vládu, ovšem je třeba upozornit, že její stabilita byla zajištěna tzv. opoziční smlouvou s občanskými demokraty. Proto také přežila celé čtyřleté období, na rozdíl od vlády Klausovy.

Mirek Topolánek byl dalším premiérem, který byl v čele dokonce dvou menšinových vlád. Jednalo se o specifickou situaci, kdy pravicový i levicový tábor získaly ve sněmovně po volbách v roce 2006 shodně 100 mandátů. Tehdejší prezident Václav Klaus jmenoval po volbách premiérem právě Topolánka, ale jeho vláda ve sněmovně neuspěla – důvěru jí vyjádřilo jen 96 poslanců.