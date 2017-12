Konflikty 2017: Rok, kdy se Islámskému státu zhroutil chalífát a USA se ocitly na prahu války s KLDR

Přelom v boji proti Islámskému státu (IS) v Iráku přišel 10. července, kdy tamní vláda ohlásila vítězství nad radikály v Mosulu. Bitva o iráckou baštu islamistů trvala tři čtvrtě roku a jednalo se o největší vojenskou operaci v Iráku od spojenecké invaze v roce 2003. K jejímu úspěchu pomohli také kurdští pešmergové a mezinárodní koalice vedená USA.

Za více než dva roky vlády IS byla zničena řada významných památek. Islamisté například vyhodili do vzduchu slavnou mešitu proroka Jonáše, svatyni Šét, či mešitu proroka Jiřího. V únoru 2015 natočili zničení slavného mosulského muzea, kde byly památky z asyrského a helénského období. Zničili také mosulskou knihovnu a v lednu 2016 i nejstarší křesťanský klášter v Iráku, klášter svatého Eliáše ze 6. století.

Byl vždy hospodářským a dopravním centrem severního Iráku. Probíhala přes něj veškerá doprava do Turecka, ale také část obchodu do Sýrie. Je také významným střediskem pro okolní zemědělství, z průmyslu je zastoupen zejména ten textilní. Podle názvu města je pojmenovaná třeba jemná bavlněná tkanina mušelín.

V blízkosti Mosulu se nachází také největší přehrada v zemi, která zadržuje 11 miliard kubíků vody. V rukou IS dál chátrala a v případě protržení by znamenala zkázu pro statisíce lidí.

Hlavní zdroj příjmů a druhé největší město. Proč hrál IS v Mosulu vabank?

Začátkem října pak osvobodili město Havídža v převážně kurdské provincii Kirkúk. V listopadu se jim pak podařilo připravit IS o Rávu ležící u syrské hranice , vůbec poslední útočiště islamistů v zemi. Irák to označil za konec nadvlády samozvaného islámského chalífátu.

K porážce islamistů v Iráku přispěli i Češi, a to zejména svými bitevníky L-159 . Podle velitele tamních vzdušných sil Hamída Anwara letadla vzlétla ze základny Balad k více než čtyřem stovkám úderů proti IS.

Spekulace o úmrtí vůdce radikálů Bagdádího

Neznámý zůstává osud vůdce IS abú Bakra Bagdádího, který měl pobývat v Mosulu a následně prchnout do Sýrie. Během roku se několikrát spekulovalo o jeho smrti. V červnu ohlásilo Bagdádího zabití při náletu Rusko, v červenci pak vůdcovu smrt potvrdil Irák s odkazem na informace přímo od IS.

Později ale Kurdové oznámili, že žije – podle informací libanonské televize Al-Manár z poloviny listopadu se Bagdádí v té době mohl nacházet v syrském Búkamálu.