My versus oni. Volební rok v Evropě ovládlo mládí, populismus a protest mnoha tváří

„Země EU a Unie jako taková se zmítá již několik let v nejrůznějších krizích. Finanční krize se v některých zemích přehoupla v krizi hospodářskou, do toho si připočtěme krizi eurozóny a zejména krizi migrační a terorismus. K tomu působí globalizace a vzestup staronových mocností jako Rusko a Čína. Stávající politické elity nedokázaly v očích voličů na tyto výzvy a problémy adekvátně reagovat, a voliči tak hledají novou alternativu,“ vysvětluje trend odborník na volby, politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) Matěj Trávníček.

Už rok 2016 ukázal na přicházející trend „nepolitických“ protestních hnutí vymezujících se proti tomu, co označují jako tradiční politiku zajetého establishmentu.

„Dosavadní pilíře francouzské politiky se zhroutily. Debaklem skončily volby zejména pro dosud vládní socialisty prezidenta Francoise Hollanda, který se vzhledem ke své nepopularitě rozhodl radši ani nekandidovat. Do druhého kola prezidentské volby však nepostoupil ani skandály zatíženy Francois Fillon, kandidát pravostředových gaullistů, kteří byli hlavní složkou politiky francouzské V. republiky,“ okomentoval volby Trávníček.

V červnu se odehrály ještě jedny parlamentní volby se stěžejním významem pro budoucnost Evropy, a to ve Spojeném království. Premiérka Theresa Mayová vyhlásila předčasné volby kvůli tomu, aby si zajistila silný mandát pro vyjednávání s Bruselem o brexitu. Už dříve oznámila, že chce tvrdý brexit, tedy odchod z celní unie a jednotného trhu výměnou za omezení pohybu, a tedy také imigrace.

Do vlády ale s AfD nikdo nechce a ani samotná protestní strana o to nijak neusiluje. Podle Brunclíka populistické strany obecně ztěžují vytváření akceschopných většinových vlád.

„Třetí místo na pásce, vstup do Spolkového sněmu a zisk 12,6 procenta hlasů dělá z německé pravicově protestní AfD jednoho z vítězů německých voleb. I kvůli jejich přítomnosti ve Spolkovém sněmu kancléřka Merkelová jen horko těžko skládá novou vládu. Za úspěchem můžeme vidět protest proti příliš benevolentní migrační politice a dosavadnímu fungování Evropské unie,“ míní Trávníček.

Německo tvoří spolu s Francií tvrdé jádro Evropské unie a nestabilita v této zemi Brusel značně znepokojuje. I proto se na vládě začali s Merkelovou domlouvat sociální demokraté, kteří přitom oznámili hned po volbách odchod do opozice. Po krachu rozhovorů mezi CDU, FDP a Zelenými je k tomu ale vyzval prezident, jenž odmítl možnost předčasných voleb.

RAKOUSKO: Mladý Kurz záchranou tradičních lidovců

Po neshodách a následném rozpadu velké koalice šli letos v říjnu volit také Rakušané. Přestože dřívější průzkumy naznačovaly vítězství pravicově populistických Svobodných, nakonec strana skončila až druhá za lidovci, s nimiž následně vstoupili do koalice.

„Cestu do budoucnosti dost možná ukázal všem ostříleným politikům teprve jedenatřicetiletý lídr rakouských lidovců Sebastian Kurz, který sebral Svobodným vítr z plachet. Osvojil si téma kritiky nekontrolované migrace a předvolební kampaň postavil na síle své osobnosti. Oficiálně tak šli lidovci do voleb pod hlavičkou Listina Sebastiana Kurze – nová Lidová strana. Stará marketingová poučka říká, že jestli chcete ukázat změnu, změňte logo a pokud možno i název. Kurz si to dokázal prosadit a ve volbách mu i tenhle chytrý tah přinesl voliče,“ podotkl Trávníček.