Soud rozhodne o vydání katalánských exministrů až v prosinci, v sobotu se uzavřely kandidátky

Belgický soud o vydání Carlese Puigdemonta a dalších čtyř bývalých ministrů nerozhodl a jednání odložil na 4. prosince, aby měla obhajoba více času na přípravu, uvedl to expremiérův advokát. Zmíněná pětice je v Belgii necelé tři týdny. Odjeli tam poté, co španělská prokuratura obvinila celou katalánskou vládu ze vzpoury.

Katalánští socialisté už mají kandidátku hotovou

Na neobvyklé podmínky belgického soudu reagují i strany, které se od Madridu odtrhnout nechtějí. Katalánští socialisté svou kandidátku otevřeli i lidem s jiným politickým přesvědčením, aby ukázali, že dialog je možný. Kandidát katalánských socialistů Ferran Pedret uvedl, „Máme na seznamu kandidátů lidi vzešlé z křesťanské demokracie i lidi z (krajně levicového) hnutí Podemos.“

Ferran už poslancem byl a křeslo by měl obhájit, na kandidátce je pátý. Část jeho rodiny pochází z českých emigrantů – sklářů od České Lípy. Že by se Španělé a Katalánci mohli rozejít stejně smírně jako Slováci a Češi se nedomnívá. A mrzí ho, že otázka nezávislosti zastiňuje spoustu jiných problémů, které by se během kampaně měly řešit. „My budeme mluvit i o sociálních a ekonomických otázkách, o zdravotnictví, o školství. Pokusíme se dát hlas řadě lidí, kterým tyto věci dělají starosti,“ řekl Pedret.

Postoje k nezávislosti přesto budou v kampani nepochybně hrát klíčovou roli a nové složení katalánského parlamentu samo o sobě krizi mezi Barcelonou a Madridem nevyřeší. Všechny průzkumy naznačují, že ani příznivci ani odpůrci nezávislosti v něm nezískají dostatečnou většinu na prosazování svých zájmů.