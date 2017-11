Ke vzniku německé koalice nepřispělo ani celonoční jednání. Pokračujeme dál, ujišťuje Merkelová

Schulz: Merkelová jen přihlíží

Předseda sociální demokracie Martin Schulz apeloval na všechny strany, aby co nejrychleji dospěly k nějakému výsledku. Schulz je přesvědčen, že nakonec dojde ke vzniku koalice založené na „nejnižším společném jmenovateli“. Německo podle Schulze potřebuje koalici, ve které si všichni vzájemně důvěřují.

O roli kancléřky Merkelové v sondážních rozhovorech poznamenal, že zatím pouze přihlíží. „Mistryně inscenace“ podle něj předkládá své názory po dlouhém otálení, aby nakonec mohla i ten nejmenší kompromis vydávat za svůj úspěch.

Další rozhovory čtveřice stran mají znovu začít v poledne. Pokud by se je nepodařilo dotáhnout do konce, hrozí Německu předčasné volby. Ty si však tradiční strany nepřejí mimo jiné z obavy dalšího posilování protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD), která se v zářijových volbách poprvé dostala do Spolkového sněmu.