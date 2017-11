Vídeň se halí do adventní atmosféry. Na prvním místě ale zůstává bezpečnost

Nádvoří Schönbrunnu, které hostí další hojně navštěvované vánoční tržiště, nově zabezpečují tři vysouvací sloupky. Podle některých bezpečnostních expertů to může být málo.

„Jsou tu spíš pro subjektivní pocit návštěvníků trhů. Nepomohou, pokud by tam měl vjet velký čtyřicetitunový nákladní vůz. Přes zátarasy by projel jako horký nůž máslem,“ míní bezpečnostní expert z Vídeňské univerzity Nicolas Stockhammer. Ještě víc se ale obává těch, kteří by se mohli pokusit zaútočit na přeplněných trzích zbraněmi.

Proto je policie v pohotovosti. Místa, kam míří během adventu nejvíc lidí, bude hlídat nepřetržitě. Do terénu vyšle příslušníky v uniformách i v civilu.