Litva přijala „Magnitského“ zákon. Rusko vzápětí pohrozilo odvetou

Zákon je pojmenovaný po mladém ruském právníkovi ve službách zahraničního investičního fondu Sergeji Magnitském, který ruské policejní a justiční pracovníky obvinil z rozsáhlé zpronevěry na úkor fondu Hermitage Capital a ruského rozpočtu. V roce 2009 zemřel za dosud nejasných okolností v moskevské vazební věznici.

Litevští poslanci zákon přijali na výročí Magnitského smrti a platit by měl od Nového roku. Norma počítá i s možností zakázat cizinci vstup do země až na pět let, pokud je dotyčný v zahraničí vážně podezřelý z těžkých či velmi těžkých zločinů, porušujících lidská práva a svobody, korupce, praní peněz.

O zákazu vstupu do Litvy bude na návrh ministra zahraničí rozhodovat ministr vnitra. Zákon umožňuje neinformovat cizince o zařazení na seznam nežádoucích osob, pokud by to poškodilo národní bezpečnost, obranu či veřejnou bezpečnost.