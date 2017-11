Harírí v sobotu přiletí z Rijádu do Paříže. Berjút je zvědavý, jestli svou rezignaci neodvolá

Libanonský premiér Saad Harírí v sobotu se svou rodinou přiletí do Paříže a o několik dní později zamíří do Bejrútu. Podle Reuters to uvedl libanonský prezident Michel Aún. Tisk spekuloval o tom, že by Saúdové mohli Harírího zadržovat, to ale Rijád odmítá. Saúdskoarabský ministr zahraničí Ádil Džubajr řekl, že Harírí může ze země odcestovat, kdy bude chtít, podobné stanovisko zaznělo i z Paříže.