Konec Mugabeho? Předání moci se snaží zprostředkovat JAR i katolická církev

V Zimbabwe by se během dne mohlo začít jednat o předání moci. Prezident Robert Mugabe zůstává v domácím vězení. Armáda tvrdí, že nejde o vojenský převrat, podle agentury Reuters by ale vyjednávání mohlo začít v řádu hodin, údajně s římskokatolickou církví jako prostředníkem. Do jednání se zapojí i jihoafričtí ministři. Mugabe dialog odmítá. O jeho rezignaci by prý musela rozhodnout vládnoucí strana.