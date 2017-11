Maďarská vláda se ptá v anketě na "Sorosův plán". Podle kritiků ale žádný neexistuje

Maďarská vláda zesiluje tažení proti miliardáři Georgi Sorosovi. Právě on figuruje v národní anketě, v níž kabinet premiéra Viktora Orbána zjišťuje názory lidí na to, co označuje za Sorosův plán. Vláda tvrdí, že se americký miliardář snaží spolu s unijními politiky do Evropy přivést miliony migrantů a různě je zvýhodňovat. Podle kritiků se vláda ptá na něco, co podle nich neexistuje a je pouhou propagandou.