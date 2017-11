Do dražby jde "Spasitel světa" za dvě miliardy. Jediný da Vinciho obraz na trhu

Je navíc obvyklé, že dobové obrazy mají více vrstev. Týká se to i Spasitele světa. „Ještě na počátku dvacátého století zakrývala tvář vrstva pozdějších maleb. Měl bradku a knír,“ dodává Wintermute.

Pak už by Spasitel světa vstoupil do desítky nejdražších obrazů v historii. Za vůbec nejvyšší aukční cenu se prodaly Picassovy Alžírské ženy, a to v přepočtu za skoro čtyři miliardy korun.

Největší obchody se ale odehrávají mimo aukční síně a sběratelé podrobnosti tají. „V tomto nejvyšším cenovém segmentu je kupců jen pár desítek, takže často je smysluplnější s nimi jednat napřímo,“ dodává Skřivánek.

Stejně tajné jsou i plány sběratelů pro tuto aukci. Žádná veřejná instituce zatím neoznámila, že by o plátno usilovala. V čí pracovně, nebo trezoru tedy poslední Leonardo skončí, zůstává a nejspíš i dál zůstane tajné.