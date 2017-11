František si svého Lamborghini neužije. Prodá ho v aukci a dál bude jezdit papamobilem

„První, co (papež František) řekl, když mu představili naši delegaci, bylo, že Praha je nejkrásnější město Evropy,“ popsal setkání se svatým otcem pražský radní Jan Wolf. Papež, který je původem z Argentiny, podle něj řekl, že v Praze nikdy nebyl a že by se do tohoto města chtěl jednou podívat.

Delegace z pražského magistrátu pozvala osmdesátiletého papeže do Prahy a při osobním setkání mu předala fotografii metropole. Oficiální pozvánka je součástí církevní žádosti o pořádání setkání mládeže. Praha je podle neoficiálních informací jediným kandidátem, ale podávání žádostí ještě nebylo uzavřeno. Rozhodnout by měl Vatikán v příštím roce.