BBC: Stovky členů IS unikly z dobytého Rakká. Mezi nimi i desítky bojovníků z Evropy

Rakká byla ještě nedávno hlavní baštou teroristů z Islámského státu v Sýrii. Město v severní části země platilo za jakési neoficiální centrum samozvaného chalífátu, který islamisté vyhlásili. V červenci se ale arabsko-kurdské milice dostaly do centra Rakká a v říjnu město dobyly celé.

I tak ale v Rakká bojovníci IS zůstávali. Stále byli dobře opevněni v místní nemocnici a na stadionu a případné úsilí je odtamtud vystrnadit by se neobešlo bez dlouhého boje a krveprolití. Právě snaha vyhnout se dalším střetům a ušetřit životy bojovníků proti IS, vedla podle BBC k uzavření dohody, která měla zůstat utajena.

Řidičům kamionů, které si arabsko-kurdské milice (SDF) najaly, bylo řečeno, že mají převézt stovky rodin uprchlíků do tábora dále na sever a že celá akce zabere maximálně šest hodin. Místo toho je ale čekal třídenní těžký přejezd s bojovníky IS, jejich rodinami a tunami zbraní.

„Báli jsme se, jakmile jsme vstoupili do Rakká. Měly nás původně doprovázet SDF, ale nakonec jsme byli sami. Jakmile jsme dorazili, viděli jsme ozbrojené bojovníky IS s pásy výbušnin kolem těla. Vnikli do našich vozů. Pokud by se něco pokazilo, vyhodili by do vzduchu celý konvoj. Dokonce i děti a ženy měly na sobě pásy s výbušninami,“ řekl BBC vedoucí konvoje.