Jde o bezpečnost Libanonu, vysvětlil nalezený premiér Harírí svou demisi v Saúdské Arábii

Zdroj Reuters řekl, že Harírí při jedné z návštěv Rijádu odhalil své plány, jak s Hizballáhem vyjít, a konfrontaci označil za cestu k destabilizaci. „Myslím, že se to Saúdským Arabům nelíbilo,“ prohlásil zdroj, podle nějž Harírí podcenil nevraživost Rijádu vůči Hizballáhu. „Pro Saúdy je to existenční boj, černá proti bílé. My v Libanonu jsme zvyklí na šedivou,“ uvedl zdroj.

Rijád se pak zřejmě snažil vynutit si změnu ve vedení Hnutí budoucnost, v jehož čele stojí právě Harírí. Hnutí ale s výměnou svého lídra nesouhlasilo. Za zachování stability Libanonu se postavily USA, Egypt či Francie. Prezident Emmanuel Macron dokonce ve čtvrtek neplánovaně navštívil Rijád.