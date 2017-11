Paříž odmítla čínské zboží na Champs-Elysées, pořadatelé vánočních trhů zablokovali silnice

Konečné slovo ve sporu radnice a trhovců bude mít nakonec správní soud, na nějž se organizátoři trhů obrátili. Pokud v polovině listopadu nerozhodne v jejich prospěch, hrozí dalšími blokádami. „Ano, je to velmi nepříjemné. Možná to vypadá jako nátlak, ale není to tak. Jediná, kdo tlačí na pilu, je pařížská radnice,“ podotkla advokátka Marcela Campiona Marie-Alix Canu-Bernardová.

Radnice si ale trvá na svém. Od příštího roku chce trh, kde se ideálně bude prodávat zboží vyrobené přímo v Paříži. Campionovi navíc hodlá zakázat i největší atrakci – obří vyhlídkové kolo. Letos tak vyroste na náměstí Concorde možná naposledy.