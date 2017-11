Ukončete chaos, přijďte k volbám, vyzval Rajoy mlčící většinu v Katalánsku

Rajoy chce jako šéf lidovců neoficiálně podpořit katalánskou lidovou stranu před prosincovými volbami do regionálního parlamentu. „Katalánsko je Španělsko a Španělsko je Katalánsko,“ prohlásil Rajoy za potlesku svých spolustraníků.

Premiér hájil své říjnové rozhodnutí o aktivaci článku 155 ústavy o kontrole nad regionem tím, že „všechny ostatní scénáře byly vyčerpány“ poté, co katalánská vláda vyhlásila minulý měsíc jednostranně nezávislost .

„Nový průzkum veřejného mínění ukázal, že dvě třetiny Katalánců se domnívají, že oddělení od Španělska v tuto chvíli není reálné, přestože těsně před referendem si to myslela jen polovina z nich.“

Rajoy nyní dorazil do Barcelony jen den poté, co se ve městě podle regionální policie sešlo 750 tisíc demonstrantů požadujících propuštění sesazených katalánských politiků z vězení. Kromě exministrů je v madridské vazbě i šest členů vedení katalánského parlamentu a za pokus o vzpouru jim hrozí až pětadvacet let vězení.