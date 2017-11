Model Čína? Připravme se, že Britové možná odejdou bez dohody, sdělil Barnier

Slova o tom, že Evropská unie se připravuje na možnost, že Brusel a Londýn nedospějí k dohodě, sdělil Barnier v rozhovoru s francouzským nedělníkem Journal du Dimanche. „Každý by se na to měl připravit, státy i podniky – my sami se na to technicky připravujeme,“ uvedl doslova.

Zároveň zdůraznil, že on sám si tento scénář nepřeje. Podle něj by to Velkou Británii vrátilo zpátky o čtyřiačtyřicet let, tedy do doby před jejím vstupem do evropského společenství. Bez příslušné dohody se ovšem Londýn 29. března 2019 ocitne v režimu společného práva WTO a EU s ní bude mít podobné vztahy jako například s Čínou.