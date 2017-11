Hledá se premiér. Libanonský prezident tlačí na Saúdy, aby pustili Harírího, mluví o únosu

Libanonský prezident Michel Aún vyzval Saúdskou Arábii, aby vysvětlila, proč se libanonský premiér Saad Harírí stále nevrátil do vlasti poté, co minulý víkend oznámil rezignaci a Bejrút tím uvrhl do politické krize. Podle vysoce postaveného libanonského činitele řekl prezident diplomatům, že Harírí byl „unesen“ a zdůraznil jeho právo na imunitu.