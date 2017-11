Mileniálové by chtěli v USA komunismus či socialismus. Většina ale neví, o čem mluví

Sto let od bolševické revoluce by 51 procent mladých Američanů raději žilo v socialismu či komunismu namísto stávajícího kapitalismu. Ukázal to průzkum Nadace obětí komunismu. Většina mileniálů ale zároveň neví, jaké mají tyto ideologie rysy. Za neznalostí může stát nedostatek prostoru, který komunismu věnuje americké školství, i nedůvěra mileniálů v současnou ekonomickou situaci.