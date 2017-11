Dříve je zatracovali, dnes jim nadbíhají. Rakouští Svobodní změnili sebe i ostatní

Strache dokončil, co Haider začal

Na Haiderovy časy dokázal navázat až Heinz-Christian Strache, který v roce 2005 stranu přebíral v situaci, kdy její preference po Haiderově definitivním odchodu z partaje letěly strmě dolů.

Vystudovaný zubní technik, svými příznivci nazývaný prostě „HC“, byl v mládí členem rakouské neonacistické scény a platí za zastánce tvrdé, pravicově populistické linie. Špičky FPÖ už sice veřejně přiznaly, že ve jménu národního socialismu byly páchány zločiny, a odmítly antisemitismus, na druhou stranu si ale Svobodní našli další cíl nenávisti – přistěhovalectví a islám.

„Nikdo z uprchlíků nemá pas. Zato má každý mobilní telefon, aby mohl zavolat domů, že se zde nemusí pracovat,“ tvrdí Strache. Minulou vládu socialistů a lidovců tepe za to, že nedokázala zabezpečit vnější hranice země: „Do země se tak dostal radikální islamismus a terorismus.“ Rád poukazuje na to, že ve vídeňských základních školách je víc muslimských než katolických dětí: „Do školních tříd patří kříže. A komu se to nelíbí, měl by okamžitě ze země odejít.“

„Strache dokončil Haiderovu práci,“ potvrzuje politolog Pelinka. Svobodní se v letošních parlamentních volbách přiblížili výsledku z roku 1999 a se ziskem 25,97 procenta skončili těsně třetí.