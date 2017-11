V Jeruzalémě otevřeli jedinou rozhlednu ve městě. Navrhl ji český architekt

Slavnostním přestřižením pásky vyvrcholila devítiměsíční odyssea, která přes umělecké dílny, moře a úřednické stoly propojila Česko a Izrael. Obyvatelům a návštěvníkům Jeruzaléma se nově otevřel pohled shůry ze zcela nezvyklého úhlu, a to díky českému umělci, který si k nedávným třiasedmdesátým narozeninám splnil sen: mít vlastní stavbu ve Svatém městě.

„Je to úžasné, jako by vám z uší tryskaly hvězdy, jako by se na vlasech dělal Eliášův oheň. Jeruzalém, to je pupek světa,“ uvedl autor Martin Rajniš.

Šestnáctimetrová dřevokovová stavba je v současnosti jedinou specificky vyhlídkovou věží v celém Svatém městě. Její projekt trval devět měsíců a vyšel na 6,5 milionu korun. Věž vznikla v Česku, pak byla rozebraná převezena do Izraele lodí ve dvou obrovských kontejnerech. Na místě ji znovu sestavil tým českých montérů a s pomocí jeřábu usadil pevně na místo.

Otevření rozhledny přivítal starosta Jeruzaléma Nir Barkat. „Je pro mě velkou ctí jménem všech lidi v Jeruzalémě říct našim přátelům v České republice: Díky!“