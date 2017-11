Na předměstí Toulouse najel muž do studentů. Tři zranění, pachatele policie zadržela

Muž na předměstí francouzského Toulouse úmyslně najel do pěších. Tři osoby zranil, z toho jednu vážně. Podle BBC se mělo jednat o tři čínské studenty. Všichni byli hospitalizováni v Toulouse. Policie pachatele okamžitě zadržela. Incident se podle serveru listu Le Figaro odehrál před lyceem Saint-Exupéryho na předměstí Blagnac, a to kolem čtvrté hodiny odpolední. Vážně zraněná studentka (23 let) je mimo ohrožení života. Dalšími zraněnými jsou 23letý muž a 22letá žena.