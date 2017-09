Meteorolog Karas: Větší počet hurikánů souvisí se slabým jevem El Niňo

Odhadnout přesně, kudy se bouře bude ubírat, je těžké. „Pomáhají v tom numerické modely – ten evropský počítal trajektorii Irmy u východního pobřeží Floridy, zatímco kanadský a americký model tu trajektorii posouvaly víc na východ. Modely se lišily i co se síly větru týče. Zřejmě nejblíže byl kanadský model, který počítá, že by Irma měla postupovat od jihovýchodu směrem k severozápadu a měla by v sobotu po obědě zasáhnout Floridu se sílou větru 200 kilometrů v hodině,“ podotkl Karas.

V tomto případě by se jednalo o hurikán třetí nebo čtvrté kategorie. To by znamenalo i vydatné srážky – do nedělního večera by na Floridě mohlo spadnout až 300 litrů vody na metr čtvereční, dodal meteorolog s tím, že výpočty se ještě mění.

Podle těch nejnovějších zasáhne hurikán celou Floridu, evakuace se proto týká statisíců lidí. Střed hurikánu se ale možná vyhne přímo Miami.