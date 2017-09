Česko je pro politika Trumpova střihu nejlepší zemí v Evropě, míní server Politico

Italové měli Berlusconiho, Rusové mají Putina

V závěsu za Českou republikou následuje podle Politico Itálie, kde vládl Silvio Berlusconi. „Okázalý a sebestředný mediální magnát překračující svými rétorickými výlevy jednu hranici za druhou. Z veškerých negativ směřujících na jeho osobu obviňoval nepřátelská média a komunistické prokurátory.“

Třetí zemí nejvíc nakloněnou politikům Trumpova střihu je Rusko. Jak Politico podotýká, vedle Izraele je Rusko jedinou zemí, kde veřejné mínění po Trumpově zvolení věřilo, že může vykonávat dobrou práci. „Donald Trump by mohl v Rusku vyhrát, pokud by posílil svůj status silného muže – třeba tím, že by se místo obcházení golfových hřišť věnoval plavání s obnaženým hrudníkem. Rusko preferuje ve veřejné sféře politiky typu alfa-samce. To vysvětluje ohromnou popularitu Vladimira Putina,“ míní Politico.