KLDR se chová špatně, a to musí přestat. Trump nevyloučil vojenskou intervenci

„Vojenská akce by určitě byla volbou. Je nevyhnutelná? Nic není nevyhnutelné,“ prohlásil prezident, podle kterého by to byl „smutný den pro Severní Koreu“, pokud by se USA k válce rozhodly.

Trump po nedělní zkoušce vodíkové bomby v KLDR přislíbil posílení obranných kapacit Jižní Koreje a Japonska, které se cítí severokorejským zbrojením nejvíce ohroženy. Americká armáda nově v Jižní Koreji instalovala zbývající čtyři odpalovací zařízení protiraketového systému THAAD.

Odborník na jaderní zbraně Vlastislav Bříza v pořadu Devadesátka ČT24 uvedl, že KLDR pomalu ale jistě pokračuje v procesu tzv. miniaturizace jaderných zbraní. „Severní Korea je bezespoeru nejtužší režim světa, kde prakticky verifikační prostředky nemáte,“ uvedl Bříza s tím, že ověřit jakékoliv dění na půdě komunistické KLDR lze vždy jen s velkou mírou rezervovanosti.