Trumpův syn přiznal schůzku s ruskou právničkou. Sháněl informace o Clintonové

Trump junior zároveň prohlásil, že schůzka nic nepřinesla, a zdůraznil, že se nikdy tajně nedohadoval s Rusy na ovlivnění amerických prezidentských voleb. Uvedl to deník The New York Times s odvoláním na připravené prohlášení, ze kterého Donald Trump mladší četl před zahájením svého vystoupení v senátním výboru.

Schůzku s Nataljí Veselnickou, která má podle médií kontakty na ruské vedení, odůvodnil snahou o posouzení „způsobilosti“ Clintonové stát se prezidentkou.