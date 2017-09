Vyjednavači EU se nelíbí plán Londýna na řešení irské hranice

„Co vidím v britském materiálu k Irsku a Severnímu Irsku, mne znepokojuje,“ prohlásil Barnier. Londýn podle něj žádá, aby EU fakticky na této své budoucí vnější hranici pozastavila platnost svého právního řádu, celní unie a jednotného trhu.

„Británie chce použít Irsko jako testovací případ pro budoucí britsko-evropské celní vztahy. To se nestane,“ poznamenal. Nebylo by to podle něj pro Irsko a unii spravedlivé řešení.

Řešení otázky na hranici, kde je podle názoru EU třeba vyhnout se „tvrdé hranici“, bude unikátní, upozornil Barnier. „Nemůže předurčovat budoucí vztahy mezi EU a Británií. Obě strany budou muset být pružné a kreativní,“ prohlásil. Nesmí to však být na úkor celní unie a jednotného trhu EU.