Szydlová: O odchodu Polska z EU nemůže být řeč

Polská opozice vytýká vládě konzervativní a euroskeptické strany Právo a spravedlnost (PiS), že svým počínáním vytlačuje zemi na okraj EU a chystá půdu pro odchod země ze společenství. Brusel je s Varšavou ve sporu nejen kvůli migračním kvótám, ale hlavně kvůli kontroverzním krokům vlády a vládní strany na domácí scéně, včetně snah podřídit si soudy, což budí obavy o osud právního státu.

„O polexitu nemůže být řeči, jak se pokouší tvrdit některé kruhy,“ řekla Szydlová na poradě s velvyslanci. „Není o tom řeč, není žádný takový nápad a vláda nikdy nepřistoupí na to, aby hovořila a myslela na odchod Polska z EU. Jasně to říkám,“ zdůraznila Szydlová. Vláda na tuto debatu podle premiérky nepřistoupí a ti, kdo se ji pokoušejí vyvolat, postupují proti Polsku.

Polsko nechce tvrdé jádro či dvourychlostní unii

Polská vláda podle premiérky čeká na přizvání ke konstruktivní debatě o budoucnosti EU, aby předložila své návrhy. Je skeptická ohledně koncepce takzvaného tvrdého jádra či dvourychlostní unie.

Debata by ani neměla vést k „výběru mezi federalistickou vizí evropského superstátu, anebo euroskeptickými národními egoismy“, uvedla Szydlová s tím, že to by nahrávalo spíše rozpadu EU, než jejímu posílení. Polsko je také rozhodně proti „koncepci inteligentního protekcionalismu, prosazovaného v mnoha státech západní Evropy“, dodala.