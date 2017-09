Typický „snílek“ žije v Los Angeles, pochází z Mexika a do USA přišel v šesti letech. Teď mu hrozí deportace

Podle výzkumu z roku 2017, který se dotazoval více než tří tisícovek držitelů víza DACA, byl medián věku (tedy střední hodnota) při příchodu do Spojených států šest let, nejčastěji děti přicházely do země coby tříleté. Nyní se věk držitelů víz pohybuje mezi 16 a 35 lety.

Podle analýzy Institutu pro migrační politiku jsou lidé, kteří byli přijati do programu DACA, kvalifikovanější, získávají lépe placená zaměstnání. Častěji pracují například ve službách a na kancelářských pozicích, méně již na stavbách, v úklidových nebo údržbových společnostech.

69 procent těch, kteří se výzkumu zúčastnili, pak uvedlo, že získali „lépe placenou práci“ poté, co byli schváleni pro program DACA, a 56 procent z nich získalo práci s „lepšími pracovními podmínkami“.