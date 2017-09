Hurikán Irma zpustošil ostrov Barbuda, devadesát procent budov je zničených

Nejméně šest mrtvých si hurikán Irma vyžádal na francouzské části ostrova Svatý Martin. Oznámil to prefekt nedalekého francouzského zámořského departementu Guadeloupe Eric Maire. „Bilance ale není definitivní,“ dodal. Francouzská ministryně pro zámoří Annick Girardinová dříve hovořila o nejméně dvou mrtvých a dvou těžce zraněných na ostrovech Svatý Martin a Svatý Bartoloměj.

Podle představitele místní samosprávy Daniela Gibbse je francouzská část Svatého Martina „zničená z 95 procent“. „Je to nesmírná katastrofa… Jsem v šoku,“ řekl.

Po Závětrných ostrovech se hurikán Irma přesunul přes Panenské ostrovy k severnímu pobřeží Portorika. Bez proudu se na Portoriku ocitla více než polovina obyvatel, bez vody je asi 50 000 lidí. Podle místních meteorologů bude Irma nejhorším hurikánem, který zasáhl ostrov od roku 1928. Hurikán San Felipe tehdy zabil na své cestě Karibikem přes 2700 lidí.

Na příchod hurikánu se už připravují Dominikánská republika, Haiti, Kuba, Bahamské ostrovy a také jih Spojených států. Floridu, kde už se evakuovalo kolem 25 000 lidí, by měl podle odhadů zasáhnout živel v neděli ráno místního času. Z Floridy by se mohl hurikán přesouvat dál přes Georgii do Jižní a Severní Karolíny.