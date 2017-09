Rusko očekává nové americké sankce, tentokrát vůči státním bankám

„Investoři jsou velmi opatrní. Vidíme, že v oběhu je málo peněz. A to se samozřejmě negativně projevuje na růstu celé ekonomiky,“ říká Natália Volčkovová z Centra ekonomických výzkumů z Ruské vysoké školy ekonomické.

Po posledním zpřísnění sankcí nejvyšší ruští politici obviňovali Spojené státy, že jim nejde o deklarované omezení vlivu Moskvy na pro-ruské rebely na východě Ukrajiny, ale o ekonomickou devastaci jejich země. „Přitvrzením sankcí vyhlásily USA Rusku naprostou obchodní válku,“ uvedl začátkem srpna ruský premiér Dmitrij Medvěděv.

Sankce dopadají i na obyčejné Rusy. Nevznikají nová pracovní místa, platy stagnují, ceny v obchodech rostou a životní úroveň obyvatelstva proto klesá. Západní sankce mají i dlouhodobé dopady. S dnešním omezováním investic se Rusko bude vyrovnávat ještě za 15 let, a to i v případě, že by sankce velmi brzy skončily.