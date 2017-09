Zavraždění izraelští sportovci se po 45 letech dočkali v Mnichově památníku

Zpackaná policejní operace

Akce se stala terčem kritiky tehdejší izraelské premiérky Goldy Meirové, ale i německých politiků a odborníků: ostraha olympijské vesnice byla nedostatečná a teroristé v přímém televizním přenosu sledovali, jak a kde se policisté rozmísťují. Terčem kritiky se stal i naivní postup německých politiků při vyjednávání. Velkou kritiku pak sklidila akce na letišti, kde byli nekoordinovaní a nezkušení ostřelovači, kteří ani nevěděli, kolik je únosců. Ostřelovačů bylo také málo a byli špatně vybavení.

„Šlo jen o sebeobranu,“ cynicky později prohlásil Saláh Chaláf, známý jako abú Ijád, který stál v pozadí celé akce. Organizátor akce abú Dáud opakovaně řekl, že ničeho nelituje a že se za akci nikdy neomluví. Podle něj o tom věděl i palestinský šéf Jásir Arafat.

Tohoto teroristu poté krylo komunistické Československo, které abú Dáud navštívil nejméně desetkrát, poprvé v roce 1977 a naposledy v roce 1989. Mnichovská prokuratura na něj vydala v červnu 1999 zatykač poté, co se ve své knize Z Jeruzaléma do Mnichova přiznal k účasti na masakru. Sýrie jej ale nevydala a abú Dáud zemřel v 73 letech v Damašku v červenci 2010.

Tři přeživší atentátníci byli německou vládou již 29. října 1972 propuštěni. Stalo se tak na žádost další ozbrojené skupiny, která unesla toho dne letadlo na lince Bejrút-Istanbul-Frankfurt nad Mohanem. Únosci i tři propuštění teroristé z mnichovských Her přistáli ještě týž den v libyjském Tripolisu. Dva z nich, Muhammad Safadí a Adnan Gháší, byli v dalších letech zabiti nejspíš agenty izraelské tajné služby Mossad, jediný přeživší terorista Džamál Gháší svých činů nikdy nelitoval. V roce 1999 řekl, že je pyšný na to, co v Mnichově udělal.