Británie chce po odchodu z EU méně imigrantů, lákat bude kvalifikované přistěhovalce

„Ještě letos přijdeme s konkrétními návrhy,“ řekl Fallon Sky News. „Je potřeba najít určitou rovnováhu. Chceme k nám přilákat vysoce kvalifikované lidi, kteří sem chtějí přijít a přispět k rozvoji naší společnosti, nikoli jim zavírat dveře,“ vysvětloval.

Britskou imigrační politiku po vystoupení v roce 2019 nastiňuje uniklý plán ministerstva vnitra datovaný letošním srpnem. „Jednoduše řečeno to znamená, že migrace, aby byla považována za přínos pro zemi jako celek, musí prospívat nejen samotným přistěhovalcům, ale také zlepšovat životy původního obyvatelstva,“ píše se v 82stránkovém dokumentu.

Jeden z opozičních politiků podle agentury Reuters chystaná opatření klasifikoval jako „jednoduše krutá“ a některé britské firmy je považují za alarmující. Podle BBC Londýn zamýšlí po brexitu na pracovním trhu zvýhodňovat své občany oproti osobám z EU. Firmy by musely zaměstnávat domácí pracovníky, pokud by neprokázaly „ekonomickou potřebu“ zaměstnat občana EU. Za zaměstnávání nekvalifikovaných cizinců by pak mohl přijít finanční postih.

Pro cizince žijící v Británii bude například po brexitu obtížnější dostat do země své rodinné příslušníky. „Ministerstvo vnitra chce rozšířit omezení a proměnit tisíce dalších (rodin) v tzv. skypeové rodiny,“ napsal The Guardian.