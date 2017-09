Obama kritizuje Trumpa: Zrušení programu pro děti imigrantů je kruté

Obama v rozsáhlém příspěvku zveřejněném na sociální síti Facebook vysvětlil okolnosti vzniku svého výnosu z roku 2012, který umožnil lidem, kteří přišli do USA se svými rodiči jako děti, získat každé dva roky obnovitelné vízum a pracovní povolení.

Podle statistik amerických imigračních úřadů pobývalo vloni v rámci ochranného programu v USA přes 700 tisíc lidí, Obama ve svém postu uvedl, že jde o přibližně 800 tisíc lidí.

„Tito Snílci (označení pro účastníky programu - pozn.) jsou Američany ve svých srdcích, ve svých myslích, ve všech ohledech kromě jednoho: nejsou jimi na papíře. Do této země je přivedli jejich rodiče, často ještě jako nemluvňata. Možná ani žádnou jinou zemi neznají. Možná ani neznají žádný jiný jazyk kromě angličtiny. Často ani nevědí, že nemají potřebné dokumenty, dokud se neucházejí o práci, studium nebo řidičský průkaz,“ napsal Obama.

Pokračoval, že požádal Kongres o vypracování zákona, který by těmto lidem umožnil v zemi po splnění určitých podmínek zůstat a získat občanství. Protože ale takový návrh nepřišel, vydal v roce 2012 svůj výnos, aby z těchto lidí „sňal stín deportace“.

Obama: Strefovat se do Snílků je špatné a kruté

Teď se podle něj tento stín objevuje znovu. „Strefovat se do těchto mladých lidí je špatné – protože neudělali nic špatného. Je to sebepoškozující – protože chtějí nastartovat nové podnikání, pracovat v našich v laboratořích, sloužit v naší armádě a jinak přispět zemi, kterou milujeme,“ domnívá se bývalý americký prezident.

„A je to kruté. Co když se ukáže, že učitel našeho dítěte, nebo náš přátelský soused je Snílek? Kam je pošleme? Do země, kterou neznají nebo si ji nepamatují, kde se mluví jazykem, který možná ani neovládají?“, ptá se na Facebooku Obama.