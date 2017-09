U Velikonočního ostrova vznikne mořská rezervace o velikosti dvojnásobku Německa

Rozhodnutí přivítali ochránci životního prostředí. „Hlavním problémem Rapa Nui je ilegální rybolov,“ vysvětlil ekolog Maximiliano Bello. V oblasti se loví zejména tuňáci, žraloci a mečouni. Podle Bella je tam loví ilegálně i řada cizinců, mimo jiné z Japonska, Číny, ale i ze zemí EU, například Španělska.

„Toto je historický moment pro zachování světového oceánu a ochranu prostředí a kultury Rapa Nui. Jsme nadšeni, že poté, co jsme pracovali více než pět let s komunitou, vyjádřili (obyvatelé) Rapa Nui podporu chráněné mořské oblasti. Doufáme, že prezident návrh schválí,“ prohlásil ředitel Pew Bertarelli Ocean Legacy Project Matt Rand.

„Rapa Nui si zvolil ochranu životního prostředí, kultury a svých tradic před vykořisťováním. To by mělo být oceněno. Doufejme, že to nastaví kurz pro zbytek našeho světa,“ dodal Rand.