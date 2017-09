Barma prý zaminovala hranici, aby se Rohingové už nevrátili. Su Ťij mluví o dezinformacích

Před násilnostmi uteklo během dvou týdnů už 146 tisíc lidí, uvádí OSN. Barmská vláda Rohingy dlouhodobě diskriminuje. „Pokládají miny na svém území podél plotu z ostnatého drátu,“ cituje Reuters jeden ze svých zdrojů na adresu Barmy. Oba zdroje pak shodně tvrdí, že o zaminovávání oblasti se dozvěděly díky fotografickým důkazům a informátorům.

„Naše jednotky viděly tři až čtyřčlenné skupiny, jak pracují v blízkosti plotu z ostnatého drátu, jak cosi ukládají do země,“ uvedl zdroj. „Poté jsme si díky informátorům ověřili, že jsou to miny,“ dodal s tím, že členové skupin byli oděni v uniformách a že to nebyli rohingští povstalci.

Jistý bangladéšský pohraničník řekl, že na barmské straně hranice byly v úterý slyšet dva výbuchy, další dva pak v pondělí. Dodal, že v Bangladéši se léčí chlapec, který v blízkosti hraničního přechodu přišel o levou nohu, zřejmě právě kvůli mině.