Schulz hovořil s youtubery. Zajímali se o jeho problémy s pitím a legalizaci marihuany

Posléze se ale přiznal k druhé největší lumpárně, která spočívala v tom, že kdysi uprostřed propité noci do jednoho venkovního bazénu nasypal balení pracího prášku. Do areálu se podle svých slov dostal přes plot a nakonec z něj musel utíkat před policií. „Byl jsem dostatečně rychlý,“ poznamenal s tím, že ho policisté nechytili.

„Tu největší lumpárnu, co jsem udělal, nemohu vůbec prozradit,“ odvětil Schulz na jednu z otázek, kterým v běžném politickém životě vůbec nečelí.

Video of #DeineWahl - YouTuber fragen Martin Schulz | Mit Marcel Scorpion, Nihan, MrWissen2go, ItsColeslaw

Jedenašedesátiletý politik se v rozhovoru vrátil i ke svým problémům s alkoholem, kvůli nimž se podle svých slov ve věku 24 let dostal na úplné dno. Znovu se odrazit mu pomohli přátelé, rodina a také to, že nikdy úplně neztratil důvěru v sebe sama. I když nikdy nedokončil studia, vyučil se knihkupcem a vstoupil do politiky, když se po třicítce stal starostou západoněmecké obce Würselen.

Dřívějšími problémy s alkoholem, který už desetiletí nepije, zdůvodnil Schulz i svůj dnešní postoj k legalizaci konopí, kterou osobně nepodporuje. Sociální demokraty by ale o případném návrhu zákona v parlamentu nechal hlasovat podle jejich svědomí a nevázal by je stranickou disciplínou.

Schulzova sociální demokracie necelé tři týdny před volbami na konzervativní unii CDU/CSU kancléřky Merkelové v průzkumech ztrácí zhruba 14 procentních bodů.