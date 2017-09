Asadovy síly hlásí průlom v jedné z posledních syrských bašt IS

Z politického hlediska je situace v Dajr az-Zauru pro Asada významným vítězstvím a pro IS zásadní porážkou. „Může to být bod zvratu ve válce na východě Sýrie,“ podotk odborník na dění v Sýrii Aron Lund.

Na východ Sýrie se vydal minulý týden konvoj 17 autobusů s bojovníky IS, kteří se vzdali armádě na pozicích u libanonské hranice a přistoupili na dohodu s armádou, že se nechají i s rodinami evakuovat do Dajr az-Zauru.

Chtějí se dostat do Búkamálu na irácké hranici, ale v postupu jim začala bránit mezinárodní letecká koalice, která pomáhá v boji proti IS na severu a východě Sýrie. Konvoj, v němž je 600 lidí, se podle syrské armády rozdělil. Deset autobusů uvízlo mezi územím kontrolovaným vládou a IS a zbylé se vrátily do oblasti kontrolované vládou.